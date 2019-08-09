Мапуту, , 10:07 — REGNUM

Представители Национальных органов управления здравоохранением Мозамбика заявили, что слухи о том, что в Мозамбике и Малави были зарегистрированы случаи заболевания Эболой, беспочвенны, передает ВВС Africa.

Специалисты отмечают, что они следят за «эволюцией вируса», чтобы предотвратить его проникновение в страну.

Роза Марлен, национальный директор общественного здравоохранению страны, заявила на пресс-конференции, прошедшей в Мапуту, что Мозамбик является страной с низким уровнем риска распространения Эболы.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), однако, призвала Мозамбик сохранять бдительность и напомнила, что ни одна страна не застрахована от вируса Эбола.

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