Мапуту, 9 августа 2019, 10:07 — REGNUM
Представители Национальных органов управления здравоохранением Мозамбика заявили, что слухи о том, что в Мозамбике и Малави были зарегистрированы случаи заболевания Эболой, беспочвенны, передает ВВС Africa.
Специалисты отмечают, что они следят за «эволюцией вируса», чтобы предотвратить его проникновение в страну.
Роза Марлен, национальный директор общественного здравоохранению страны, заявила на пресс-конференции, прошедшей в Мапуту, что Мозамбик является страной с низким уровнем риска распространения Эболы.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), однако, призвала Мозамбик сохранять бдительность и напомнила, что ни одна страна не застрахована от вируса Эбола.
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