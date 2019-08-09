Анкара, , 10:02 — REGNUM

Руководитель отделения турецкой истории литературного факультета Стамбульского университета профессор доктор Ильяс Топраксал заявил: «Ассирийцы, православные и армяне исторически жили в турецких государствах совершенно свободно с точки зрения свободы культуры и вероисповедания. В Турции не вмешиваются в жизнь никаких религиозных общин, и даже государство поддерживает такое отношение».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Ильяс Топраксал отметил: «Возможно, наиболее свежим неопровержимым примером сказанного является участие нашего президента Реджепа Тайипа Эрдогана в церемонии закладки фундамента ассирийской церкви в Стамбуле. Почему же другие страны не проявляют подобной участливости в отношении живущих в них тюркских меньшинств?»

Эксперт добавил: «Это должно стать примером для Греции и других государств Балканского полуострова. Но они никогда не примут его из-за страха перед чуждой им цивилизацией».