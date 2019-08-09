Додома, , 11:16 — REGNUM

До начала саммита Сообщества развития Юга Африки (САДК) в городе Дар-эс-Саламе осталось несколько дней. Как сообщил директор Фонда частного сектора Танзании (TPSF) Годфри Симбейу, подготовка к мероприятию идет полным ходом. Тем не менее было высказано мнение о существовании несколько проблем, препятствующих развитию сотрудничества между странами САДК.

По информации танзанийского новостного издания HabariLeo, генеральный директор Департамента по медицинскому имуществу Танзании (MSD) Лореан Бванакуну отметил, что главной проблемой, с которой сталкивается его департамент при покупке лекарств и медицинского оборудования в государствах — членах САДК, является отсутствие единого языка общения между странами.

По словам Бванакуну, в САДК используются три языка: английский, французский и португальский. Поэтому всем приходится постоянно искать переводчиков для отправки информации странам-членам на языках, используемыми ими.

Директор отметил, что эти языки пришли в Африку от колонизаторов много лет назад. Как подчеркнул Бванакуну, проблема состоит в том, что африканские государства продолжают использовать языки бывших метрополий, несмотря на получение независимости от них, однако эти языки имеют европейские, а не африканские корни. При этом, добавил директор департамента, САДК охватывает лишь африканские страны.

Бванакуну задается вопросом, почему африканцы не могут использовать свой язык, который бы сплотил все страны? Для жителей Африки язык, имеющий африканские корни, — это суахили, однако он не используется в САДК в качестве языка общения.

Таким образом, необходимы усилия для распространения суахили среди стран — членов САДК, поскольку это единственный язык, который будет способствовать скорейшему объединению африканских государств.

По мнению Бванакуну, если страны САДК начнут использовать один язык, а именно суахили, они упростят взаимодействие между странами в политических, экономических, культурных и социальных вопросах.

Директор считает, что распространение суахили на территории государств САДК не станет большой проблемой, поскольку во многих странах население знакомо с этим языком.

К странам, знающим суахили в той или иной степени и использующим его в качестве языка общения, относят Танзанию, Замбию, Малави, ЮАР, Мозамбик и ДРК.

Кроме того, он добавил, что если в какой-то из стран люди не говорят на суахили, в них можно отправить преподавателей суахили из Танзании, Кении и Уганды, чтобы через 10 лет суахили стал единственным языком, используемым на различных мероприятиях САДК.