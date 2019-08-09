Иркутск, , 09:54 — REGNUM

Для тушения лесных пожаров в Иркутской области авиация МЧС сбросили чуть менее 1 тыс. тонн воды. Об этом сообщили ИА REGNUM в Главном управлении МЧС по Красноярскому краю.

Так, Ил-76 произвёл один слив, сбросив 42 тонны воды, 2 самолета Бе — 200ЧС — 28 сливов или 336 тонн. Два вертолета Ми-8 произвели 88 сливов, сбросив на горящие леса 600 тонн воды.

Спасатели отметили, что 4 очага в Приангарье действуют в пятикилометровой зоне от населённых пунктов.

Добавим, что помимо самолётов и вертолётов МЧС, сибирские леса тушит также авиация Минобороны. 4 августа военные отчитались о ликвидации 750 тыс. га пожаров.

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