Демянск, Новгородская область, , 09:49 — REGNUM

В Новгородской области поисковики проведут уникальные подводные работы по поиску останков погибших в годы Великой Отечественной войны. Как сообщили ИА REGNUM в департаменте информационной политики Российского военно-исторического общества (РВИО), исследования пройдут в окрестностях озёр Селигер, Вельё, Пестовское, Неверы и их акваториях в Демянском районе Новгородской области.

«В сентябре 1941 года здесь проходил рубеж, на котором ценой огромных потерь и беспримерного героизма солдат Красной Армии фашистские войска были окончательно остановлены», — пояснили в РВИО.

Разведка, проведённая поисковиками отряда «Находка», показала, что непогребённые останки воинов-героев до сих пор лежат и на берегах озёр, и на дне озера Вельё на глубине 4−6 метров. На дне озера дайверы обнаружили два места массового нахождения останков погибших.

Александр Морзунов, командир отряда «Находка» «И, если на берегах озёр солдат уже неоднократно находили в предыдущие годы, то подъём погибших со дна водоёма в массовом количестве уникален».

По его словам, обследование дна озера показало, что солдаты лежат в полном обмундировании, а при пробном подъёме всплыл даже деревянный солдатский медальон.

Ссылаясь на архивные документы, поисковики полагают, что число утонувших военнослужащих может достигать нескольких сотен. Так, только за 23 сентября 1941 года 89-й стрелковый полк потерял убитыми 61 человека и 63 ранеными. Безуспешные атаки полков 23-й и 245-й стрелковых дивизий безуспешно продолжались до середины октября 1941 года.

Уникальные поисковые работы, организованные Российским военно-историческим обществом и поисковым отрядом «Находка», начнутся 15 августа. Для работ разработана и построена специальная платформа, на которой размещено необходимое оборудование и техника.