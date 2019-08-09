Якутск, , 09:41 — REGNUM

Тридцать книг выпустили авторы из сообщества поэтов-любителей Якутии совместно с издательским домом Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) всего за 11 месяцев. Об этом 9 августа сообщает пресс-служба вуза.

Как пояснила главный составитель книг Раиса Тимофеева-Сырдык Күүс, группа поэтов-любителей Якутии образовалась в 2008 году.

«Сейчас в ней более 70 человек из всех районов республики. Средний возраст членов нашего сообщества — 50−60 лет. Мне кажется, это замечательно. Эти люди — носители исконного якутского языка, знатоки старинных слов, терминов и выражений. Поэтому особенно ценно, что их произведения выходят в свет», — сказала она.

По её словам, основное содержание книг — авторские сборники стихотворений, а также рассказы для детей, песенники, алгысы. Все книги передаются в дар детским садам, школам, театрам, библиотекам и общественным организациям.

Читайте ранее в этом сюжете: В Якутии планируют расширить сферу использования родного языка