Москва, , 09:40 — REGNUM

Сбербанк и «Союзмультфильм» намерены тесно сотрудничать на взаимовыгодной основе. Финансовая организация планирует приобрести 80% ООО «Союзмультфильма» у одноимённого ФГУПа. С просьбой поддержать эту идею стороны уже обратились в правительство РФ, сообщает Forbes.

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Первый вице-премьер Антон Силуанов в начале июля написал премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, что поддерживает идею, но с тем условием, что у государства сохранится доля в 25% + одна акция «Союзмультфильма». Как сообщил источник издания в Министерстве экономического развития РФ, председатель правительства после этого сделку одобрил.

Как уточнила председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева, планируется, что Сбербанк и «Союзмультфильм» создадут совместное предприятие, которое будет производить контент для различных проектов финансовой организации. В свою очередь «Союзмультфильм» собирается превратиться из студии в продюсерский центр разработки и производства детского и семейного контента. Кроме того, инвестиции банка позволят киностудии выйти на международный рынок, отметила Слащева.

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Совместное предприятие будет образовано на базе ООО «Союзмультфильм» — 100% «дочки» ФГУП. Предполагается, что оно может быть создано уже до конца 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году прибыль киностудия «Союзмультфильма» выросла на 14,3%. Выручка в 2017 году составила 161 млн рублей, прогнозная выручка 2018 года — 184 млн рублей.

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