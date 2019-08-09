Оренбург, , 09:35 — REGNUM

В Оренбуржье число рассмотренных прокуратурой обоснованных жалоб выросло на 41%: с 1874 в первом полугодии 2018 года до 2641 в первом полугодии 2019 года. Каждое пятое обращение признано обоснованным, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

Удельный вес обоснованных жалоб от числа разрешенных увеличился на 4,9% и составил 21,5% (в первом полугодии 2018 года — 16,6%).

Прокуратура заявила о значительном росте количества обоснованных обращений, где речь о нарушениях трудового законодательства (с 331 до 980), нарушениях законодательства в сфере защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (с 7 до 19), о несоблюдении законов об исполнительном производстве (с 129 до 251), о нарушениях в сфере обеспечения безопасности дорожного движения (с 24 до 36).

Всплеск обращений с требованием защиты труда зафиксирован в тех муниципальных образованиях, где расположены предприятие, чье руководство нарушает порядок и выплаты заработной платы. Ведомство отметило повышенную активность предпринимателей, которые стали юридически подкованными и не боятся отстаивать свои права. Также зафиксирована повышенная активность населения, требующего надлежащего состояния дорог, обочин и тротуаров.

На фоне уменьшения платежеспособности населения, увеличения долгов физических лиц и предприятий прокуратура практически повсеместно выявляла нарушения требований законодательства об исполнительном производстве при принудительном исполнении решений судов.