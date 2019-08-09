Москва, , 09:34 — REGNUM

Гидрометцентр России объявил «жёлтый», а местами и «оранжевый» уровень опасности для регионов Центрального федерального округа. Непогода принесла с собой сильные дожди с грозами, шквалистый ветер до 23 м/с. По оценкам синоптиков, сложная ситуация сохранится до вечера 10 августа.

9 августа в Костромской, Владимирской, Ярославской, Смоленской, Ивановской, Тверской областях сильный дождь (в Тверской очень сильный), гроза. В регионах Черноземья ветер порывами до 15−20 м/с, в Рязанской области — до 23 м/с, Ярославской — до 22 м/с, Тверской — до 25 м/с. В Московском регионе дождь, ветер 18−23 м/с. В северных областях объявлен «оранжевый» уровень опасности, в южных и восточных — «жёлтый».

«Жёлтый» уровень третий из пяти возможных, погода считается потенциально опасной. При «оранжевом» уровне имеется вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.