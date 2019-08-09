Воронеж, , 09:31 — REGNUM

28 человек с диагнозом «геморрагическая лихорадка с почечным синдромом» (ГЛПС) госпитализированы в Воронежскую областную инфекционную больницу с начала года, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе департамента здравоохранения Воронежской области 9 августа. В настоящее время в стационаре на лечении находятся четыре пациента с диагнозом ГЛПС, их состояние медики оценивают как средней тяжести.

«Большинство случаев заражения связаны с выездом на природу: туристическими походами, рыбалкой. Подвержены заболеванию также жители частных домов. Симптомы геморрагической лихорадки схожи с другими заболеваниями, имеющими почечные проявления, и требуют лабораторного подтверждения», — рассказал главврач ВОКИБ Александр Монастырский.

Геморрагическая лихорадка — острая вирусная болезнь, в тяжелых случаях может вызвать острую сердечно-сосудистую недостаточность, массивные кровоизлияния в жизненно важные органы, коллапс, шок, отек легких, спонтанный разрыв почек, отек головного мозга, паралич вегетативных центров. Основной источник возбудителя болезни — мышевидные грызуны. Как отмечают специалисты, резкий рост численности мышей этим летом привел к росту заболеваемости. Среди заболевших не только жители сельской местности — Новоусманского, Бутурлиновского, Ольховатского районов, но и Воронежа.