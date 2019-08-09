р-н Тобольский, , 09:35 — REGNUM

Под Тобольском Тюменской области, за селом Менделеево, строительная организация вырубила огромный участок леса. Тюменцы возмутились гибелью большого числа деревьев. Однако местные власти уверяют, что вырубка ведётся законно, с разрешения областных властей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В паблике «Криминальный Тобольск» появились сообщения тюменцев, что они отправились за грибами в бор под Тобольском, а леса больше нет.

«А сосновый бор красавец был, шикарный», — пишет один из участников.

Глава Тобольского района Юрий Батт успокаивает и население, и СМИ тем, что сосны были уничтожены вполне законно, согласно разрешению, полученному от властей Тюменской области: одна из строительных организаций разрабатывает здесь площадку для добычи песка.

Сейчас тюменцы возмущены действиями регионального правительства, пустившего сосновый бор под топоры ради песка, которого «в других местах навалом».

«Кто дал разрешение, интересно, мачтовый лес пилить?» — пишут тоболяки в соцсетях.

Тюменцы считают, что на данный факт варварского отношения к лесным богатствам региона должна обратить внимание природоохранная прокуратура и дать ему оценку.