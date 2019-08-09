Самара, , 09:30 — REGNUM

Построить здание нового речного вокзала в Самаре предложат инвесторам. Об этом 9 августа сообщается на сайте правительства Самарской области.

По сообщению чиновников, в настоящее время министерство экономического развития и инвестиций Самарской области готовит инвестиционное предложение.

Разработка проекта трехэтажного здания речного вокзала общей площадью 6825 квадратных метров была завершена в 2017 году.

«Проектируемое здание речного вокзала расположено на высоком склоне берега реки Волги и хорошо просматривается со значительной части речной акватории. Композиция здания направлена на создание легкого, динамичного и высокотехнологичного сооружения, характерного для мирового опыта строительства в курортных комплексах и на объектах транспорта», — говорится в проектной документации.

В здании нового речного вокзала будет расположена встроенная подземная автостоянка на 51 автомобиль.

«Максимальная пропускная способность нового речного вокзала рассчитана на 700 человек в час. Общая стоимость объекта — 700 млн рублей», — сообщают в правительстве.

Чиновники надеются на то, что новое здание станет визитной карточкой города для его гостей и знаковым местом для местных жителей.

Напомним, Самарская область в 2019 году заняла первое место по объему речных пассажирских перевозок в Приволжском федеральном округе и третье место в России после Москвы и Санкт-Петербурга.