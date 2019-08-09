Париж, , 09:23 — REGNUM

Число смертей, связанных с двумя волнами жары, пережитыми Францией в конце июня и конце июля 2019 года, станет известно в начале сентября, сообщает Le Figaro.

Первоначально эти цифры должны были быть опубликованы в два этапа: в начале августа и начале сентября.

«Из-за близости этих двух событий агентство здравоохранения Франции в начале сентября опубликует единый отчет», — говорится в заявлении генерального директората Франции по здравоохранению (DGS).

Публикация подобного отчета обычно занимает месяц, время, необходимое для анализа данных.

Издание отмечает, что в 2018 году волна жары в конце июля и начале августа привела к смерти на 1500 человек больше, чем в обычное лето.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, июнь и июль 2019 года стали самыми жаркими месяцами во Франции, побив температурный рекорд. Французские метеорологи зафиксировали 28 июня абсолютный рекорд летней жары. Температура воздуха достигла 45,1°С.

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