Копенгаген, , 10:13 — REGNUM

На протяжении по меньшей мере четырех лет датские спецслужбы PET (Politiets Efterretningstjeneste) и FE (Forsvarets Efterretningstjeneste) осуществляли незаконный обмен данными о гражданах Дании без их ведома. Об этом свидетельствует ежегодный отчет ведомства, занимающегося надзором за деятельностью спецслужб. Согласно отчету, FE осуществляла передачу данных службе PET о лицах, имеющих какую-либо связь с другими государствами, но при этом являвшимися постоянными резидентами Дании. В том случае, если бы эта информация понадобилась самой PET, спецслужба должна была бы сначала получить соответствующий ордер. Таким образом, прямая передача данных от FE являлась незаконной — об этом пишет датская газета «Jyllands-Posten» («Юлландс-Постен»).

Раскрывшаяся информация вызвала беспокойство в рядах партий «Единого списка». «Для нас представляется проблематичным то, что FE до сих пор обладает такой властью и что многие датские граждане находятся под её наблюдением» — заявила представитель партий «Единого списка» по вопросам обороны Ева Флюхольм.

Министра юстиции и министра обороны Дании попросили разъяснить ситуацию в комитете Фолькетинга по контролю над спецслужбами.