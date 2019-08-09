Копенгаген, , 14:17 — REGNUM

Датчане должны всерьез задуматься над увеличением своих денежных накоплений в том случае, если планируют выйти на пенсию раньше положенного возраста и при этом сохранить привычный уровень жизни. Такое заключение фигурирует в отчете организации Forsikring & Pension, подготовленном в преддверии начала трехсторонних переговоров с участием премьер-министра Дании Метте Фредериксен, представителей Объединения работодателей Дании и членов Профсоюзного объединения Дании — об этом пишет датская газета Finans («Финансы»).

В отчете организации говорится, что, в случае обновления пенсионного законодательства, даже после 40 лет на рынке труда лицам, желающим выйти на пенсию раньше положенного срока, придется откладывать на свою будущую пенсию порядка 30% своей зарплаты в течение всего периода работы. Эта цифра в два раза превышает нынешний аналогичный показатель для работающих датчан, стремящихся раньше выйти на пенсию.

По мнению независимого эксперта в данной области Сёрена Андерсена, необходимость увеличивать денежные накопления обусловлена тем, что продолжительность самой пенсии тоже увеличивается, поскольку растет средняя продолжительность жизни. В такой ситуации, согласно эксперту, у датчанина есть три варианта: дольше оставаться на рынке труда, увеличивать свои денежные накопления или же привыкать к более низкому уровню жизни.