Оренбург, , 09:18 — REGNUM

В Оренбургской области зафиксирован рост жалоб населения в прокуратуру. В первом полугодии 2019 года в органы прокуратуры поступило 24 249 обращений, что на 13,9% больше, чем в первом полугодии 2018 года (21 288), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Всплеск жалоб зафиксирован на нарушения трудового законодательство, рост составил 64,4%. В прокуратуре объясняют такой рывок финансовым кризисом на ряде предприятий. Со стартом мусорной реформы увеличилось число заявлений, связанных с нарушениями в сфере окружающей среды и природопользования (рост 73%).

Почти на 30% участились жалобы на исполнительное производство по взысканию кредитной задолженности с физлиц, на нарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, а также на нарушения относительно сроков пребывания в местах лишения свободы.