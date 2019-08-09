Луганск, , 09:16 — REGNUM

В зоне проведения карательной операции против Донбасса разведкой были обнаружены позиции техники ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

«Зенитный ракетный комплекс 9К33 «Оса» в районе населённого пункта Передельское; шесть единиц БМП-2 и одна БМП-1, а также два БТР-80 в районе населённого пункта Врубовка», — перечислили в оборонном ведомстве ЛНР.

В пресс-службе также отметили, что за минувшие сутки не было зафиксировано ни одного случая нарушения перемирия.

Как заявил ранее представитель Народной милиции ЛНР, украинские силовики перебросили в зону боевых действий бронемашины, купленные в Польше, а также согласовали проведение испытаний новых боеприпасов.

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