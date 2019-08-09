Луганск, 9 августа 2019, 09:16 — REGNUM
В зоне проведения карательной операции против Донбасса разведкой были обнаружены позиции техники ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
В пресс-службе также отметили, что за минувшие сутки не было зафиксировано ни одного случая нарушения перемирия.
Как заявил ранее представитель Народной милиции ЛНР, украинские силовики перебросили в зону боевых действий бронемашины, купленные в Польше, а также согласовали проведение испытаний новых боеприпасов.
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