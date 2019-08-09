Аддис-Абеба, , 11:45 — REGNUM

Исполняющая обязанности заместителя представителя ЮНИСЕФ в Эфиопии Карен Аллен заявила, что Эфиопия ведет прогрессивную работу по улучшению качества услуг в сфере здравоохранения, в первую очередь, для детей и молодых мам. По ее словам, уже сейчас в Эфиопии созданы условия на качественно новом уровне, особенно в области услуг, предоставляющих помощь молодым мамам при грудном вскармливании, по продлению отпусков по беременности и перинатальным услугам для спасения недоношенных детей.

Карен Аллен также отметила, что работа властей по укреплению здоровья населения Эфиопии, а также жесткая позиция против коммерциализации рынка медпрепаратов для грудных детей снижают уровень детской смертности. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс ENA.

Государственный министр здравоохранения Эфиопии д-р Лия Тадессе заявила, что устранение большого разрыва в осведомленности жителей сельских районов, проживающих в неблагоприятных для грудного вскармливания условиях, и жителей благополучных городских районов страны по поводу соблюдения необходимого ряда медицинских процедур после рождения ребенка на протяжении многих лет является сложной задачей. Тем не менее, государственный министр заявила, что правительство проводит различные образовательные программы и пересматривает политику здравоохранения, в том числе и по вопросам грудного вскармливания, что уже поспособствовало снижению уровня детской смертности в возрасте до 5 лет на 62%. Однако д-р Тадессе подчеркнула необходимость создания оборудованных мест для кормящих матерей на работе и запуска инициатив для создания инклюзивной среды.