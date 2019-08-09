Сеул, , 09:26 — REGNUM

9 августа опубликованы результаты трехдневного опроса о деятельности правительства Южной Кореи в отношении экспортного контроля Японии, сообщает Yonhap News.

Исследовательская компания Gallup Korea провела опрос среди населения с 6 по 8 августа, в котором приняло участие более 1000 человек.

Согласно результатам опроса, 54% опрошенных довольны действиями правительства по отношению к недавним конфликтам с Японией. Однако 35% проголосовавших придерживаются другого мнения, 11% респондентов воздержались от ответа.

Как отметили специалисты, положительно на действия правительства отреагировали в основном жители страны в возрасте 30−40 лет, а отрицательно реагировали только пожилые люди в возрасте от 60 лет.

Тем не менее, 57% опрошенных считают, что конфликт между странами может нанести стране большой ущерб, 22% респондентов считают, что больший ущерб понесет Япония, 15% — ущерб будет одинаковый как для Южной Кореи, так и для Японии, 6% — воздержались от ответа.