Окленд, Новая Зеландия, , 10:36 — REGNUM

Пакеты с кокаином, прибитые волнами океана к берегам Новой Зеландии и найденные на пляже Бетеллс в Западном Окленде, вероятно, приплыли через Тасманово море из Австралии, преодолев 2100 км. Об этом, как передает Daily Mail, говорится в сообщении местной полиции.

«Движущаяся по направлению к берегу надувная лодка была замечена (в августе 2018 года) австралийской пограничной службой и патрулем у северного побережья Нового Южного Уэльса, был осуществлен ее перехват, — сказал инспектор полиции Новой Зеландии Колин Парментер. — Двое пассажиров надувной лодки были замечены выгружающими кокаин в море, они арестованы».

По его словам, часть груза была обнаружена вдоль восточного побережья Австралии, от Северного Квинсленда до Нового Южного Уэльса, а пакеты, выброшенные на берег в Окленде, были аналогично упакованы.

«Продукт, найденный на пляже Бетеллс, по-видимому, был частью этой же партии и дрейфовал здесь в течение года, поскольку маркировка и упаковка наркотиков аналогична тому, что изъято в Австралии», — сказал Парментер.

В настоящее время сотрудники полиции продолжают патрулировать на пляже Бетеллс, так как «остается небольшая вероятность дальнейшего появления пакетов».