Стокгольм, 9 августа 2019, 11:20 — REGNUM
Исследовательская группа шведских ученых смогла найти связь между приятными запахами и здоровьем человека. Об этом сообщает портал радио Швеции Sveriges Radio SR.
По данным исследовательской группы представителей разных университетов Швеции, природные ароматы влияют на здоровье человека. Когда речь заходит о стрессе, именно природные ароматы играют роль нервного амортизатора, приятные ароматы повышают стрессоустойчивость. Ведь именно стресс, по мнению шведских ученых, играет основную пагубную роль для общего состояния здоровья человека в городе.
Наряду с изучением влияния запахов на нервную систему, были проведены опросы среди жителей разных городов Швеции. Многие респонденты заявили о повышении тонуса после лесных прогулок. Эксперты объяснили это тем, что в лесу множество приятных природных запахов, и любители пройтись в лесу этим самым укрепляют свою нервную систему, что помогает им оставаться здоровыми как можно дольше.