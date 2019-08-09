Стокгольм, 9 августа 2019, 12:13 — REGNUM
В Швеции объявлено штормовое предупреждение, ураганы ожидаются в центральных и южных провинциях королевства. Сообщает портал радио Швеции Sveriges Radio SR.
Аномальная жара, державшаяся с конца июня, сменяется на порывистый ветер и ливневые дожди. Институт метеорологии предупредил муниципальные власти центральных и южных районов Швеции о приближении урагана высшего класса опасности.
В районах Вестерноррланд, Евлеборг и Йемтланд ожидаются падения деревьев и нарушение работы линий электропередач. Население районов, где пройдут ураганы, оповещено о возможном повреждении имущества от града, власти предпринимают все возможное для снижения возможного ущерба от надвигающейся стихии.