Стокгольм, , 12:13 — REGNUM

В Швеции объявлено штормовое предупреждение, ураганы ожидаются в центральных и южных провинциях королевства. Сообщает портал радио Швеции Sveriges Radio SR.

Аномальная жара, державшаяся с конца июня, сменяется на порывистый ветер и ливневые дожди. Институт метеорологии предупредил муниципальные власти центральных и южных районов Швеции о приближении урагана высшего класса опасности.

В районах Вестерноррланд, Евлеборг и Йемтланд ожидаются падения деревьев и нарушение работы линий электропередач. Население районов, где пройдут ураганы, оповещено о возможном повреждении имущества от града, власти предпринимают все возможное для снижения возможного ущерба от надвигающейся стихии.