Владивосток, 9 августа 2019, 08:41 — REGNUM
Байкеры из России и Японии приняли участие в мотопробеге на мотоциклах «Урал» с коляской. Об этом сообщает RG.
В мотопробеге принимают участие японские байкеры Масару Хориучи и Кэйсукэ Хотта, а также российкий байкер Владислав Вольхин.
Вместе за девять дней они должны объехать окрестности Владивостока, посетить мыс Гамова и заповедник «Земля Леопарда», а завершится пробег на острове Русский.
Из-за своего внешнего вида и надежности мотоциклы «Урал» пользуются большим спросом в Японии. По словам Масару Хориучи, свой мотоцикл Ural Gear Up он купил в 2015 году и успел на нем проехать свыше 75 тыс. км.
Напомним, мотоциклы Ирбитского мотоциклетного завода («Уралмото»), которые в 2011 году отметили свое 70-летие, являются единственной моделью отечественной мотоциклетной промышленности, получившей признание за рубежом. Обладателями этих мотоциклов являются известные голливудские звезды такие, как Брэд Питт.
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