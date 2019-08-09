Владивосток, , 08:41 — REGNUM

Байкеры из России и Японии приняли участие в мотопробеге на мотоциклах «Урал» с коляской. Об этом сообщает RG.

В мотопробеге принимают участие японские байкеры Масару Хориучи и Кэйсукэ Хотта, а также российкий байкер Владислав Вольхин.

Вместе за девять дней они должны объехать окрестности Владивостока, посетить мыс Гамова и заповедник «Земля Леопарда», а завершится пробег на острове Русский.

Из-за своего внешнего вида и надежности мотоциклы «Урал» пользуются большим спросом в Японии. По словам Масару Хориучи, свой мотоцикл Ural Gear Up он купил в 2015 году и успел на нем проехать свыше 75 тыс. км.

Напомним, мотоциклы Ирбитского мотоциклетного завода («Уралмото»), которые в 2011 году отметили свое 70-летие, являются единственной моделью отечественной мотоциклетной промышленности, получившей признание за рубежом. Обладателями этих мотоциклов являются известные голливудские звезды такие, как Брэд Питт.

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