Москва, , 08:30 — REGNUM

В Москве 9 августа объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности, сообщает сайт Гидрометцентра России.

В столице идёт сильный дождь с порывистым ветром. Температура воздуха в дневное время составит от 18 до 20 градусов. Ветер западный до 12 м/с, с порывами до 23 м/с. Атмосферное давление низкое — около 732 мм рт. столба.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве федеральные телеканалы прервали сетку вещания, чтобы предупредить жителей столицы о непогоде вечером 8 августа.

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