Анкара, , 08:30 — REGNUM

Верховный суд Турции оставил без изменений пожизненные заключения для 16 членов ФЕТО, об этом 9 августа сообщает Anadolu Ajansi.

Из 16 человек, признанных виновными в сотрудничестве с организацией ФЕТО, считающейся в стране террористической организацией, 14 получили пожизненные заключения с отягчающими обстоятельствами.

Напомним, группировка обвиняется властями Турции в попытке государственного переворота, совершенной в июле 2016 года, в которой погиб 251 человек, порядка 2 тыс. 200 человек получили ранения.

Лидером ФЕТО является религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен, ныне проживающий в США. Он отрицает причастность организации к путчу, осуждая его.

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