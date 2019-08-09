Москва, , 08:05 — REGNUM

В выходные дни (10−11 августа) в Москве ненастная погода покинет столицу. Циклон, принесший ливни и сильный ветер, уйдёт на восток, передают «Метеоновости».

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В субботу, 10 августа, атмосферное давление начнет расти, его значение с 735 мм рт. ст. увеличится до 748−750 мм рт. ст. Ветер стихнет, лишь местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Температура воздуха повысится до +18.+20 °С.

В воскресенье, 11 августа, дождей не ожидается, выглянет солнце. Несмотря на северо-западный ветер, воздух прогреется до +20.+23 °С.

Как сообщало ИА REGNUM, федеральные телеканалы вечером 8 августа в Москве были задействованы для оповещения граждан о приближающемся шторме.

Подробнее: Федеральные телеканалы в Москве использовали для оповещения о шторме