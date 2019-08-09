Екатеринбург, , 08:09 — REGNUM

В Екатеринбурге студенты Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) пожаловались на дискриминацию российских учащихся по отношению к студентам из-за рубежа. Как сообщает городской портал «Е1», по мнению группы обратившихся к ним учащихся вуза, руководство УрГЭУ относится лояльно к проступкам иностранных учащихся, за которые студентов из России могли бы отчислить.

С ними согласны и некоторые преподаватели, которые также сообщили, что для иностранных студентов есть поблажки связанные с процессом обучения, а также поведения на занятиях и за пределами вуза.

В свою очередь, руководство УрГЭУ не считает, что в вузе присутствует какая-либо дискриминация.

«Администрация УрГЭУ в равной степени строго относится к проступкам, совершенным как иностранными, так и русскими студентами», — заявил изданию «Е1» ректор вуза Яков Силин.

Он подчеркнул, что проступки бывают у всех студентов, но вне зависимости от их гражданства руководство вуза всем даёт шанс на исправление и не спешит с отчислениями.

В пресс-службе вуза отметили, что у иностранных студентов действительно бывают проблемы с обучением, связанные с языковым барьером. Но они не носят злостного характера, а таким учащимся просто нужна помощь в освоении материала на русском языке.

Напомним, что в УрГЭУ обучается порядка 650 студентов из 50 стран мира. Всего в вузе получают высшее образование порядка 17 тыс. молодых людей.