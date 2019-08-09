Москва, 9 августа 2019, 07:54 — REGNUM
В Москве идёт работа рад 75 новыми станциями метрополитена, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Twitter.
«Прямо сейчас в работе 75 станций, включая Большую кольцевую линию. 35 уже строятся, 40 проектируются», — написал мэр.
По его словам, в столичном метро сейчас «огромный размах строительных работ». Он напомнил, что в 2019 году уже запущены восемь новых станций — участки Сокольнической и Некрасовской линий метро.
Как сообщало ИА REGNUM, запуск БКЛ, по мнению Сергея Собянина, существенно улучшит транспортную инфраструктуру города, сделав её одной из лучших в мире.
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