Москва, , 07:51 — REGNUM

В Москве федеральные телеканалы прервали сетку вещания, чтобы предупредить жителей столицы о непогоде вечером 8 августа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Так, было прервано вещание на Первом канале, «Россия 1», «Культуре», Матч ТВ, НТВ, ТВЦ и Общественном телевидении России.

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В текстовой заставке говорилось, что в Москве ожидается сильный ветер. Жителям столицы было рекомендовано укрыться в капитальном здании и не укрываться под деревьями и шаткими конструкциями, а также быть внимательными и осторожными.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МЧС предупредило, что с вечера 8 августа в столичном регионе ожидаются сильные ливни со шквалистым ветром до 20−25 метров в секунду. Неблагоприятные погодные явления продлятся всю ночь и сохранятся в течение дня 9 августа.

Водителям рекомендовано парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укреплённых конструкций, а на дорогах проявлять повышенное внимание, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

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