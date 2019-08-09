Омск, 9 августа 2019, 07:48 — REGNUM
В столице Омской области продолжаются работы по демонтажу «Арены Омск». Строительство новой арены запланировано на начало 2020 года.
Согласно выводам экспертов, новую ледовую арену можно строить на прежнем месте.
«Что касается новой ледовой площадки, то её вместимость будет порядка 13 тыс. мест», — цитирует «Омскрегион» главу областного минэнерго Вадима Марыгина.
По его словам, новая арена появится в Омске в 2022 году.
Как уже сообщало ИА REGNUM, омский хоккейный клуб «Авангард», начиная с сезона 2018/19, играет на арене в подмосковной «Балашихе». Причиной стало неудовлетворительное состояние арены в Омске.
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