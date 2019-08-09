Челябинск, , 07:46 — REGNUM

В Челябинске у чиновников нет претензий по поводу качества ремонта дорог. Об этом заявил вице-мэр Владимир Алейников.

Пол его словам, на качестве работ делается главный акцент. Чиновники постоянно ведут контроль за укладываемой аасфальтобетонной смесью. Берутся пробы, которые затем проверяются в лабораториях.

«На сегодняшний день нареканий по качеству нет», — сказал чиновник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, дорожные работы в 2019 году идут на 23 объектах. До 25 октября их планируется закончить.