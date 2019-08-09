Пермь, , 07:46 — REGNUM

В Перми планируют сдвинуть срок открытия инфекционной больницы в Кировском районе. Ранее учреждение планировали ввести в строй в сентябре 2022 года, однако, согласно поступившему в Заксобрание документу, срок сдвинут на 2023 год, сообщают СМИ.

В проекте изменений в постановление Законодательного собрания Пермского края об утверждении перечня объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры также уточняются общие затраты на проект. Оценочная стоимость объекта составляет 3,359 млрд рублей, информирует издание Business Class.

Напомним, ранее строительство инфекционной больницы в Кировском лесу вызвало широкий резонанс. Чиновники поспешили упокоить, что лесной массив не пострадает, а строительство краевой инфекционной больницы будет вестись на территории бывшей военной базы, чей участок не входит в в границы Пермского городского лесничества.

Согласно проекту, инфекционная больница будет представлять собой 18 корпусов: восемь медицинских и десять инженерно-технических.

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