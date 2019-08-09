Либревиль, , 07:46 — REGNUM

Уже неделю столица Габона Либревиль «погрязла в мусоре». Неприятный запах распространился по всему городу после того, как работники коммунальных служб города объявили забастовку, передает RFI Kiswahili.

Работники компании «Averda», ответственной за уборку улиц в западноафриканской стране, требуют выплаты заработной платы за 24 месяца, что в сумме составит 21 миллиард франков КФА (35,8 миллионов долларов США).

Забастовка началась в преддверии дня независимости Габона, который будут отмечать 17 августа.

Жители города жалуются на горы мусора, требуя правительство немедленно устранить беспорядок во избежание распространения холеры и других опасных заболеваний, которые могут быть вызваны антисанитарией.

Многие торговцы говорят, что потеряли своих клиентов из-за мусора вокруг мест их работы.

«Это неоспоримая правда — страна в грязи. Из-за мусора, скопившегося в различных районах Либревиля и других районов страны. Также проблему представляет запах. Причина ситуации — забастовка работников коммунальных служб города», — заявил торговец Сониа.

Директор по развитию компании «Averda» Николас Ачкар заявил: «Сегодня нам необходим план выплат долга по зарплатам. Чтобы мы вернулись к работе, сделать это необходимо как можно быстрее».

Заместитель мэра города Либревиль Серж Уиллиам Акассага сообщил, что разочарован действиями компании, добавив: «мы не потерпим давления со стороны компании Averda!».

В октябре 2018 года представители компании уже объявляли забастовку в связи с невыплатой зарплат ее сотрудникам.