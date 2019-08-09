Москва, , 07:42 — REGNUM

Ливни и шквалистый ветер в Москве прекратятся не ранее 18 часов 9 августа. Об этом сообщает пресс-центр столичного главка МЧС.

Так, усиление ветра до 23 м/с будет наблюдаться с 12 до 18 часов 9 августа. До полудня ветер будет дуть со скоростью 12−17 м/с.

Пик интенсивности осадков к этому времени будет уже пройден. По прогнозам синоптиков 10−15 мм, местами до 20 мм влаги должны были выпасть с полуночи до 4 часов утра.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа жителей Москвы и Московской области предупредили о ливнях и шквалистом ветре. Погоде присвоили «оранжевый» уровень опасности, для предупреждения был прерван эфир федеральных телеканалов.

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