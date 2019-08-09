Москва, , 07:31 — REGNUM

Более 30 станций метро и Московского центрального кольца (МЦК) отремонтирую к началу работы Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом 9 августа сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы.

Станции ждёт косметический ремонт, обновление навигации, а также полировка гранита и мрамора. Первые два диаметра, МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» (Одинцово — Лобня) и МЦД-2 «Курско-Рижский» (Нахабино — Подольск), могут запустить, как ранее сообщалось, уже в ноябре 2019 года.

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Например, на станции метро «Войковская», которая расположена возле платформы «Ленинградская», дополнительно установят навесы, перила на лестницах, пандусы, отремонтируют ступени.

Всего на первых двух диаметрах будет 66 станций, на 27 из них предусмотрена пересадка на метрополитен, МЦК и радиальные направления ж/д.

Как сообщало ИА REGNUM, введён в эксплуатацию четвёртый путь на участке Москва — Одинцово Белорусского направления.

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