Екатеринбург, , 07:36 — REGNUM

В Екатеринбурге отсутствует дефицит земли под строительство. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Разрешение на строительство на данный момент получено на 4,9 млн кв. м. жилья, тогда как в среднем в городе вводят ежегодно от 1,1 до 1,2 млн квадратов. Сейчас согласовано возведение почти 34 млн кв. м. жилья, а фактически осваивается застройщиками лишь территория на 19 млн квадратов.

«Создан задел для работы как минимум на ближайшие пять лет», — считают в мэрии.

Ранее глава строительной компании «Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев заявил о нехватке земельных участков для строительства.

А 8 августа 2019 года в Сведловской области создали рабочую группу, которая должна будет курировать строительство социальных объектов — школ и детских садов — в нуждающихся в этом районах города. К данному процессу планируют активно подключить застройщиков.

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