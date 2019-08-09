Москва, , 07:25 — REGNUM

В парках Москвы с 11 августа стартует серия лекций для детей и взрослых под названием «Профессии в действии», сообщается на портале мэра столицы.

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Лекции представителей разных профессий пройдут в пяти городских парках. На лекциях расскажут об особенностях пяти профессий: дрессировщика гепардов, водолаза, сыродела, электромонтажника и эколога.

Цель проекта — вдохновить детей на поиски своего призвания. Для участия в лекциях «Профессии в действии» требуется предварительно зарегистрироваться.

Как сообщало ИА REGNUM, в лесопарках Москвы в рамках проекта «Наше дерево» высадят более 2300 деревьев в честь новорожденных (1125 новорожденных девочек и 1234 мальчиков).

Подробнее: В парках Москвы высадят более 2300 деревьев в честь новорожденных