Челябинск, , 07:06 — REGNUM

В Челябинске пока не найдены убийцы обитателей контактного зоопарка «Райский уголок». Об этом журналистам сообщили в городском УМВД.

Как пишет 74.ru, пока говорить о причинах и виновниках рано. Сейчас идёт экспертиза, после которой, возможно, и будут установлены обстоятельства произошедшего.

Тем временем контактный зоопарк возобновляет свою работу.

Как сообщало ИА REGNUM, ЧП произошло в начале августа. Сотрудники зоопарка пришли на рабочее место и выяснили, что многие обитатели убиты. По некоторым данным, это могло сделать дикое животное, впрочем, не исключено и то, что это дело рук человека.

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