Екатеринбург, , 07:02 — REGNUM

В Екатеринбурге реконструируют трамвайные остановки на улице 8 марта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявили в пресс-службе горадминистрации.

В мэрии утверждают, что изменения позволят повысить безопасность и удобство остановок для горожан. Остановочные комплексы будут заменены на новые.

Кроме того, на улице 8 марта будет понижен бортовой камень на пешеходных переходах, что облегчит передвижение маломобильных екатеринбуржцев.

Напомним, в Екатеринбурге продолжается ремонт перекрёстка ул. Фрунзе — ул. 8 Марта. По мнению депутатов гордумы и членов «Общероссийского народного фронта», в городе ответственно подошли к дорожным работам.

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