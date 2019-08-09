Магадан, Магаданская область, , 06:59 — REGNUM

Колыму в крымском «Артеке» представит делегация из десяти школьников, которых поощрили путёвками за отличные достижения в учёбе, спорте, творчестве, сообщили корреспондент ИА REGNUM в пресс-службе минобразования региона.

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Отбор десяти юных магаданцев в «Артек» проводился автоматизированной системой АИС «Путёвка» в «Артек». Смена с 8 по 29 августа посвящена юбилею книги «Робинзон Крузо».

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Как сообщало ИА REGNUM, учёные Курчатовского института провели для артековцев несколько лекций, посвящённых эволюции Вселенной, жизни звёзд и будущему Млечного пути.