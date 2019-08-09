Челябинск, , 06:51 — REGNUM

В Челябинске на Алом поле вырубают деревья. Об этом заявляют местные жители, которые уже обратили на это внимание местных СМИ.

По словам граждан, снос деревьев идёт массово.

Как пишет 74.ru, глава Центрального района города Виктор Ереклинцев подтвердил факт вырубки. По его словам, эта мера вынужденная, так как на участке, где их сносят, деревья растут неправильно и представляют опасность для людей.

Ереклинцев добавил, что всего вырубят немногим больше десяти деревьев.