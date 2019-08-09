Иркутск, , 06:45 — REGNUM

До 1 сентября в Иркутской области должны оценить ущерб от наводнения, а также затраты на восстановление объектов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, об этом заявил зампред российского правительства Виталий Мутко.

«Нужно иметь представление по каждому объекту, приблизительные затраты на их восстановление или строительство, чтобы вместе с вами, Минфином, Минэкономом эти вопросы посмотреть, определить какую еще финансовую помощь мы должны направить», — сказал чиновник.

По его словам, предварительный список объектов на восстановление был, однако вторая волна паводка заставила его скорректировать. Он добавил, что по ситуации в Приангарье принят беспрецедентный уровень федеральной поддержки.

Напомним, что из-за паводка пострадали 32 общеобразовательные организации — 18 школ и 14 детских садов.

Как сообщало ИА REGNUM, в микрорайоне Берёзовая Роща в Тулуне будет построено 2,5 тысячи индивидуальных домов. Первый дом площадью в 55 квадратов уже заложен.

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