Чебаркуль, Челябинская область, , 06:35 — REGNUM

В Челябинской области сотрудники мэрии Чебаркуля стали фигурантами уголовного дела. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении СКР.

В поле зрения силовиков оказались управляющая делами Евгения Перевалова и глава отдела архитектуры и строительства Олег Прохоров. Следователи подозревают мошенничество.

По версии правоохранителей, в 2014 году Перевалова обратилась в администрацию района и получила в селе Боровом участок земли в 1,5 га с кадастровой стоимостью больше миллиона рублей. Участок был взят якобы для создания производственного цеха. Потом на нём построили небольшое помещение и затем гражданка выкупила права собственности, причём по цене ниже кадастровой, и размежевала землю на девять участков, предназначенный для индивидуального жилищного строительства.

Преступления выявили полицейские. Земля сейчас возвращена в собственность муниципалитета.