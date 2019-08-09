Екатеринбург, 9 августа 2019, 06:26 — REGNUM
В Свердловской области прошёл трехнедельный «Большой школьный пикник». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информполитики региона.
Мероприятие организовало Российское движение школьников. Пикник проходил на Среднем Урале впервые, его участниками стали более 300 учащихся школ. На сборе была поставлена задача сформировать группу единомышленников, которые в дальнейшем бы развивали РДШ в своих школах.
Программа включала в себя ключевые направления движения: гражданскую активность, военно-патриотическое воспитание, личностный рост и информационно-медийную составляющую. На пикнике проходили квесты, спортивные и творческие конкурсы, организовывались встречи с интересными людьми. Ребят посетили даже специалисты из окружного управления Роскомнадзора.
305 участников пикника были приняты в РДШ по итогу мероприятия.
Напомним, 17−20 мая 2019 года проходил спортивный фестиваль РДШ. В нём приняли участие более 300 школьников со всей России.
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