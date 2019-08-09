Владивосток, , 06:02 — REGNUM

В сгоревшем 23 июля в Хабаровском крае детском лагере «Холдоми» работали вожатыми студенты из Приморья, с ними встретился губернатор края Олег Кожемяко, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Все вожатые в «Холдоми» были членами студенческого педагогического отряда «Территория инициативы». Когда начался пожар, вожатые приняли все возможные меры для минимизации трагедии. Они выводили детей из палаток, имеющимися средствами сдерживали огонь. Четверо парней были награждены почетными грамотами губернатора Приморья.

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Как сообщало ИА REGNUM, в детском палаточном лагере недалеко от Комсомольска-на-Амуре в Хабаровском крае в результате пожара погибло четверо детей, три девочки и мальчик. Пожар повлёк общероссийскую проверку всех подобных лагерей, в результате чего было выявлено масса нарушений.