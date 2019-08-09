Заинск, Татария, , 05:52 — REGNUM

В Заинске прокуратурой города были выявлены массовые нарушения в сфере образования. При приёме детей в 21 детсаде использовались локальные акты, которые не соответствовали закону. После вмешательства прокурора документы были отменены, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на прокуратуру республики.

В детском саду

В документах, выявленных прокурором, содержались нормы, которые позволяли не принимать детей в детсад по основаниям, которые не указаны в федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации». Отказать в приёме могут только при отсутствии свободных мест. Все незаконные локальные акты по результатам проверки были опротестованы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, скандалы в образовательной сфере Татарии давно стали привычным явлением. Так уже несколько лет власти республики не могут решить проблему при поступлении школьников в десятые классы. В некоторых школах региона администрации устанавливают дополнительные барьеры для учеников, отсеивая неугодных по успеваемости. Родители ежегодно весной готовятся защищать права детей и в родительских сообществах в соцсетях обсуждают тактику защиты. Минобрнауки РТ также каждый год отделывается методическими рекомендациями директорам школ и напоминанием об ответственности.

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