Владивосток, , 05:33 — REGNUM

Японский премьер-министр получил приглашение от президента России Владимира Путина принять личное участие в V Восточном экономическом форуме, который пройдёт во Владивостоке с 4 по 6 сентября 2019 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Синдзо Абэ En.kremlin.ru

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Посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки на встрече с советником президента России Антоном Кобяковым отметил, что Синдзо Абэ обязательно примет участие в данном международном форуме, если ему позволит рабочий график.

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Как сообщало ИА REGNUM, на острове Русский во Владивостоке в сентябре 2019 года пройдёт пятый международный Восточный экономический форум, в работе которого примет участие президент России Владимир Путин и главы нескольких государств.