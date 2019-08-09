Шанхай, Китай, , 05:20 — REGNUM

Национальный метеорологический центр Китая объявил «красный» уровень погодной опасности в связи с приближением тайфуна «Лекима», который должен вскоре обрушиться на прибрежные районы провинции Чжэцзян на востоке Китая, сообщает 9 августа агентство Синьхуа.

По данным на 8:00 по местному времени 9 августа, эпицентр «Лекимы», девятого по счету за год тайфуна в Китае, находится в 290 км к юго-западу от города Вэньлин провинции Чжэцзян. Максимальная сила ветра может достигать 209 км/ч.

Тайфун будет двигаться на северо-запад страны со скоростью примерно 13 км/ч, постепенно теряя свою силу, сообщили в центре, добавив, что прежде тайфун обрушится на прибрежные районы провинции Чжэцзян утром по местному времени 10 августа.

С 9 по 10 августа «Лекима» принесет мощные ливни провинции Аньхой, Фуцзянь, Цзянсу и Чжэцзян, а также в город центрального подчинения Шанхай.

Читайте ранее в этом сюжете: Восточные провинции Китая усиленно готовятся к приходу тайфуна «Лекима»