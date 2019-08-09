Благовещенск, , 05:17 — REGNUM

Строительство моста через Амур, который соединит Россию и Китай, вошло в стадию укладки рельсов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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На мосту через Амур началась укладка рельсов железнодорожного пути. В настоящее время уже уложено 200 метров из 984 метров общей длины моста.

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Как сообщало ИА REGNUM, первые поезда по новому мосту через Амур пойдут из Благовещенска в Хэйхэ в декабре 2019 года. Именно к этому сроку планируется завершить строительные работы на мосту, который соединяет два государства.