Пекин, , 05:08 — REGNUM

В общей сложности 3589 подозреваемых участников 284 мошеннических групп было схвачено в Китае за текущий год в рамках операции по борьбе с мошенниками, сообщили в Министерстве общественной безопасности КНР, передает 8 августа агентство Синьхуа.

В общей сложности 623 млн юаней ($88,95 млн) денежных средств было вовлечено в мошеннические сферы. В рамках таких случаев, мошенники фабрикуют истории о том, что огромные богатства, утерянные китайцами века и десятилетия назад, и соблазняют людей внести начальные капитал или членские взносы, дабы получить доступ к этому наследию.

Как сообщало ИА REGNUM, на юге Китая была раскрыта банда, державшая финансовую пирамиду, в которую было вовлечено $36 млн.

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